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Захарова напомнила, как россияне сталкиваются с дискриминацией в аэропорту Кишинева

Захарова назвала «чушью собачьей» призывы Молдавии к гражданам не посещать Россию
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Призывы Кишинева к молдавским гражданам не посещать Россию из-за якобы нападок и притеснений — чушь, не подкрепленная фактами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Это, конечно, говоря дипломатическим языком, набор голословных утверждений, не подкрепленных фактами, а если говорить так, как есть — чушь собачья», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что молдавские власти, по примеру своих западных кураторов, «переворачивают все с ног на голову», обвиняя Россию в том, что делают сами.

Официальный представитель российского МИДа напомнила, что именно россияне сталкиваются с открытой дискриминацией по прибытии в аэропорт Кишинева. Помимо этого, молдавские власти ведут борьбу под надуманным предлогом с независимыми СМИ, в первую очередь русскоязычными, указала дипломат.

Среди прочего Захарова отметила, что в России всегда рады молдаванам, отметив, что для многих молдавских граждан Россия стала местом учебы, работы и отдыха.

Накануне МИД Молдавии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию.

24 апреля в МИД РФ посоветовали россиянам, планирующим поездки в Молдавию, учитывать риски, связанные с дискриминационной политикой по отношению к российским гражданам при въезде в страну. В качестве примера было приведено поведение сотрудников аэропорта Кишинева, где россияне часто подвергаются процедуре досмотра с пристрастием на протяжении нескольких часов.

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