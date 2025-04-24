Россиянам посоветовали учитывать риски при планировании поездок в Молдавию

Россиянам, планирующим поездки в Молдавию, стоит учитывать риски, связанные с дискриминационной политикой по отношению к россиянам при въезде в страну. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что по отношению к россиянам молдавские представители власти проводят дискриминационную политику. В качестве примера было приведено поведение сотрудников аэропорта Кишинева, где россияне часто подвергаются процедуре досмотра с пристрастием на протяжении нескольких часов.

В МИД указали, что российских граждан не обеспечивают едой, водой и связью с внешним миром. Кроме того, часто после досмотра россиянам отказывают во въезде под выдуманными предлогами или без объяснения причин. Каждый день молдавские власти запрещают въезд нескольким десяткам россиян, подчеркнули в министерстве.

«Возможности оказания консульской поддержки со стороны посольства России в Кишиневе в таких ситуациях серьезно ограничены, поскольку молдавские власти отказывают его сотрудникам в допуске к российским гражданам», — заключили в МИД.

Отношения между РФ и Молдавией начали ухудшаться в конце 2020 года после прихода к власти президента Майи Санду. Она известна своими антироссийскими взглядами и поддерживает европейских политиков.

Недавно молдавский политик Виктория Шапа в социальной сети X заявила, что Санду обвиняет Россию во всех проблемах республики. Политик добавила, что правительство Молдавии пытается создать негативный образ России.

Ранее МИД РФ вызвал посла Молдавии и выразил ему ноту протеста из-за действий Кишинева.