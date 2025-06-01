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СМИ заявили, что Россия может запустить больше «Орешников» по Украине в ближайшее время

Asia Times: Россия вскоре может запустить больше «Орешников» по Украине
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@medvedev_telegram/Telegram

Россия может вновь использовать ракетный комплекс средней дальности «Орешник», но в гораздо больших масштабах для ударов по территории Украины, если Киев и Соединенные Штаты пойдут по лестнице эскалации, а ВСУ начнут наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ. Об этом пишет Asia Times.

В материале напоминается о заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Запад снял все ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил это решение «как весьма опасное», а глава МИД Сергей Лавров указал, что оно могло быть принято уже давно, пишет издание.

По мнению авторов, если западные ракеты большой дальности, находящиеся на Украине, «поразят важные цели» или Киев начнет «общенациональную кампанию» по терроризму, Россия может «принять ответные меры, сбросив больше «Орешников».

Нет никаких шансов, что Россия не отреагирует, если Украина обострит конфликт, особенно если Кремль придет к выводу, что это произойдет «с подмигивания и кивка Америки», говорится в тексте.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия может снять ограничения на применение ракетного комплекса «Орешник» в ответ на антироссийские шаги Запада.

Ранее в России назвали главные цели для удара «Орешником» по Украине.

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