Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила решение Киева запретить выезд из страны 16-летним подросткам, сообщает «Лента.ру».

«Кому же они запретили пересечение границы? 16-летним подросткам. В том числе студентам, которые массово отчисляются из университетов, лишаясь отсрочки от армии», — поделилась Захарова.

Она уточнила, что около 600 тысяч украинцев скрылись от службы в армии за границей, а 25 тысяч человек дезертировали из рядов ВСУ только за последнее время.

До этого Захарова заявляла, что достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал президент Украины Владимир Зеленский своими хамскими заявлениями в адрес российской делегации.

Дипломат пояснила, что, как только завершился второй раунд переговоров, в офисе украинского президента «начали комментировать мероприятие с акцентом на отсутствие у России якобы стремлений к миру». Однако по заявлениям, которые звучали на Банковой, «чувствовалось, что достигнутые результаты кое-кого явно раздосадовали», указала Захарова.

Ранее украинские суды зарегистрировали рост случаев дезертирства.