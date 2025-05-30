Украинские суды зарегистрировали рост случаев дезертирства

На Украине значительно выросло число дезертиров из вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Уточняется, что в январе этого года было зарегистрировано в судах почти пять тысяч подобных случаев, а в апреле было заведено уже более шести тысяч разбирательств и уголовных дел в связи с дезертирством.

За прошедшие пять месяцев всего было зарегистрировано более 25 тыс. уголовных дел и разбирательств в связи с дезертирством солдат из ВСУ. При этом фактическое количество дезертиров может значительно превышать это число из-за того, что отсутствует последовательность в отношении задержанных дезертиров. Об этом также сообщается в судебных документах.

Так, некоторые украинские дезертиры избегают ответственности благодаря недавно принятому закону о добровольной явке с повинной для дезертиров, которые бегут из армии в первый раз.

Российский военный блогер Борис Рожин также сообщил, что более 400 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести.

Ранее в ВСУ отстранили командира бригады, раскритикованного за большие потери.