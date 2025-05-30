На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Украинские суды зарегистрировали рост случаев дезертирства

Суды Украины заметили значительный рост числа дезертиров в ВСУ
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

На Украине значительно выросло число дезертиров из вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Уточняется, что в январе этого года было зарегистрировано в судах почти пять тысяч подобных случаев, а в апреле было заведено уже более шести тысяч разбирательств и уголовных дел в связи с дезертирством.

За прошедшие пять месяцев всего было зарегистрировано более 25 тыс. уголовных дел и разбирательств в связи с дезертирством солдат из ВСУ. При этом фактическое количество дезертиров может значительно превышать это число из-за того, что отсутствует последовательность в отношении задержанных дезертиров. Об этом также сообщается в судебных документах.

Так, некоторые украинские дезертиры избегают ответственности благодаря недавно принятому закону о добровольной явке с повинной для дезертиров, которые бегут из армии в первый раз.

Российский военный блогер Борис Рожин также сообщил, что более 400 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести.

Ранее в ВСУ отстранили командира бригады, раскритикованного за большие потери.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами