СМИ узнали, что сенатор Грэм лоббировал сделку по минералам с Украиной

Guardian: Грэм обещал Трампу триллионы долларов от сделки по минералам с Украиной

Сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сыграл важную роль в лоббировании идеи заключения сделки по минералам между Украиной и США. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, во время игры в гольф Грэм рекламировал президенту США Дональду Трампу «триллионы долларов», которые можно было бы получить из ресурсов на Украине.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Согласно документу, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий в первые десять лет будут направлены на восстановление страны. Управление фондом будет вестись на равной основе.

Это соглашение обсуждалось Украиной и США с начала февраля 2025 года. Инициатором сделки стал американский президент Дональд Трамп, который предложил Киеву помощь Соединенных Штатов в обмен на украинские ресурсы. Предположительная стоимость этой сделки оценивается в триллион долларов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пообещал, что США будут оберегать районы Украины в местах разработки ресурсов.