В США узнали о позиции НАТО по атакам дронов ВСУ на российские аэродромы

После недавних атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы в НАТО задумались о необходимости пересмотреть свои «слабые места». Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя оборонного ведомства одной из европейских стран альянса.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Аналитик программы исследований России Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэл Бендетт рассказал NYT, что Вашингтон начал задумываться о тех угрозах, которые дроны представляют для американских военных баз. По его словам, на данный момент маловероятно, что американские базы имеют комплексную защиту от таких угроз.

Джеймс Паттон Роджерс, эксперт по беспилотникам из Корнелльского университета, заявил, что западные страны особенно уязвимы на многочисленных военных базах, которые размещены в других государствах, например, на Ближнем Востоке и в Африке.

В качестве примера газета напоминает об атаке дрона на военную базу США в Иордании в январе 2024 года. В результате удара были уничтожены двое американских военнослужащих, еще 25 человек получили ранения.

Ранее в США предрекли успешное наступление ВС России в ответ на операцию Украины.