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Эксперт объяснил, почему НАТО обращает все меньше внимания на Украину

Аналитик Ермаков: НАТО больше беспокоит не Украина, а собственный раскол
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Virginia Mayo/AP

На саммите Североатлантического альянса в июне не будут уделять пристального внимания Украине, поскольку блок больше заинтересован в преодолении внутреннего раскола. Об этом РИА Новости заявил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.

«Сейчас для (генсека НАТО. – «Газета.Ru») Рютте приоритеты совсем иные — не Украина, а сохранение самого альянса. Самое главное — это укрепление трансатлантических связей, то есть участия в НАТО США», — подчеркнул он.

По словам Ермакова, по вопросу Украины есть «определенный раскол» среди стран военно-политического блока.

До этого агентство AFP писало, что Североатлантический альянс намерен сделать итоговую декларацию саммита НАТО краткой и избежать упоминаний членства Украины, чтобы не создавать разногласий.

Саммит НАТО пройдет в Гааге с 24 по 25 июня.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.

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