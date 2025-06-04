Доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с Tsargrad.tv оценил дальнейшие перспективы переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, Киев продолжает оказывать сопротивление на дипломатическом фронте, отрицая при этом реальность на поле боя, но делать это противнику становится все сложнее. Он указал, что на украинского лидера Владимира Зеленского оказывают давление США.

«Насколько известно, компромат уже по большей части собран. И его обнародование просто уничтожит не только Зеленского, но и значимую часть лидеров Демократической партии США, которые были связаны с Украиной. И в этом плане растет страх не только из-за самого компромата, но и из-за угрозы изъятия средств, которое может последовать», — отметил Коктыш.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Диалог проходил на русском языке и длился чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о сроках новых переговоров РФ и Украины.