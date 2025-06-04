В МИД рассказали, когда РФ и Украина обменяются 6000 тел погибших бойцов

Захарова: процесс обмена телами между РФ и Украиной начнется в ближайшее время

Процесс обмена телами погибших военных, о котором делегации России и Украины договорились во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, начнется в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«В качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6000 тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время», — сказала Захарова.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Москва и Киев договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех», а также телами военных по принципу «6000 на 6000».

3 июня военкор Александр Коц отметил, что за 6000 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых РФ передаст украинской стороне в рамках стамбульских договоренностей, Киеву надо будет заплатить их семьям 180 млрд рублей.

Коц напомнил, что украинские власти обещали семьям за каждого погибшего бойца выплатить 30 млн рублей. Таким образом, при передаче 6000 тел, при условии, что их можно будет опознать, казна Украины обеднеет на 180 млрд.

Ранее в США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России.