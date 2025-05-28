Маск: ситуация с бюрократией в США намного хуже, чем я предполагал

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск заявил The Washington Post, что ситуация с бюрократией в стране хуже, чем он думал.

«Я думал, тут есть проблемы, но пытаться улучшить ситуацию в округе Колумбия — невероятно сложная задача, мягко говоря», — сказал бизнесмен.

По мнению Маска, DOGE становится «мальчиком для битья», потому что его обвиняют во всех проблемах — даже в тех, которые не связаны с его работой. Предприниматель пообещал сосредоточиться на проектах, которые принесут максимальную выгоду при потраченных усилиях, что позволит сократить федеральные расходы и мошенничество.

На прошлой неделе СМИ обратили внимание на то, что президент США Дональд Трамп перестал упоминать Маска в социальных сетях и на брифингах. В феврале и марте политик упоминал бизнесмена в своем аккаунте в Thruth Social не меньше четырех раз в неделю. С начала апреля упоминаний не было вообще. Маск как будто пропал из федеральной американской повестки.

Ранее третий подряд Starship Маска разрушился во время полета.