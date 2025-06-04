Йемен и Россия договорились о сотрудничестве

Йемен будет работать с РФ над улучшением инвестиционной привлекательности

Йемен будет работать с Российской Федерацией над улучшением своей инвестиционной привлекательности. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими.

27 мая лидер Йемена посетил Москву с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. После встречи российский лидер заявил, что отношения между странами складываются давно и всегда носили дружеский характер.

По словам Аль-Алими, Йемен намерен работать над восстановлением товарооборота с Россией, который сократился из-за атак хуситов на международное судоходство в Красном море. В прежние времена торговля между странами достигала $400 млн в год.

Движение «Ансар Алла» (хуситы) контролирует около трети территории Йемена, включая столицу Сану. Остальная часть страны находится под управлением руководящего президентского совета.

Ранее хуситы заявили об атаке гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту.