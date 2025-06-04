Хуситы заявили об атаке гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион. Об этом заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.

По его словам, для атаки по воздушной гавани Израиля использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина 2».

Сариа отметил, что операции хуситов уже второй день подряд мешают американскому военному-транспортному самолету США приземлиться в аэропорту.

В конце мая системы противоракетной обороны Израиля перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету средней дальности за пределами атмосферы.

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила увеличение оборонного бюджета США до $1 трлн. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер сказал, что в мире «много плохих сил», поэтому и американское государство должны быть сильными. По его словам, больше денег на содержание армии ранее не выделял никто. Об увеличении расходов на армию политик высказался, говоря об операции против йеменских хуситов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что хуситы намерены установить блокаду израильского порта Хайфа.