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Завершились переговоры Путина и лидера Йемена

В Кремле прошли переговоры Путина и лидера Йемена Аль-Алими

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина с председателем руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашадом Аль-Алими. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что отношения между странами складываются давно и всегда носили дружеский характер. Главы государств обсудили перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также темы региональной повестки дня.

Лидер Йемена отметил, что благодаря поддержке Советского Союза было много сделано в стране.

«Мы хотим, чтобы Россия помогала нам в возвращении мира, стабильности и безопасности в Йемен и в возвращении нормального, функционирующего республиканского режима», — отметил он.

Аль-Алими во вторник, 27 мая, прибыл в Москву с официальным визитом.

Ранее Песков подтвердил информацию о подготовке встречи Путина с аль-Алими

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