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В РФ раскрыли, чем отличается российский меморандум от «хотелок» Украины

Рогов назвал меморандум России по Украине максимально щадящим
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский меморандум по урегулированию военного конфликта на Украине является максимально щадящим и взвешенным документом, в отличие от «хотелок» украинской стороны. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что российский меморандум ясно говорит о желании России достичь прочного мира.

«В нем изложена четкая и взвешенная позиция российского государства, в отличие от хотелок со стороны действующего в Киеве режима, которые озвучивает [президент Украины Владимир] Зеленский», — сказал Рогов.

Он добавил, что российский меморандум не содержит никаких подводных камней, а также полностью ориентирован на установление на Украине долгосрочного гарантированного мира.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Диалог проходил на русском языке и длился чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

После переговоров российские СМИ опубликовали текст представленного Москвой меморандума.

Как пояснил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) и клуба «Валдай», политолог Иван Тимофеев, украинскую сторону в российском меморандуме, скорее всего, не устраивает «примерно все». По словам эксперта, украинцы будут всеми силами показывать, что они могут наносить ответные удары по России, и поэтому никаких российских условий принимать не собираются.

Ранее в Европе раскритиковали меморандум России по конфликту на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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