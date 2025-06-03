В России рассказали, что не устраивает Украину в мирном меморандуме Москвы

Украинскую сторону в российском меморандуме, который был передан на переговорах в Стамбуле, скорее всего, не устраивает «примерно все», заявил «Газете.Ru» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) и клуба «Валдай», политолог Иван Тимофеев.

«Думаю, что единственным приемлемым для Украины моментом в российском меморандуме является гуманитарная часть. Она вполне приемлема для всех, и хорошо, что российская сторона предлагает эти вещи. Это создает хотя бы какой-то минимальный фон для продолжения переговоров. Если же посмотреть проект меморандума украинской стороны, то он диаметрально противоположен тому, что предлагает Россия. На данном этапе их как будто не устраивает ничего из российского меморандума», — сказал политолог.

По его мнению, украинцы будут всеми силами показывать, что они могут наносить ответные удары по России, и поэтому никаких российских условий принимать не собираются. Тимофеев уверен, что дальнейшая судьба переговоров будет зависеть от ситуации на поле боя.

«Если российские войска будут дальше продвигаться, ухудшая тем самым переговорные позиции Украины, то рано или поздно им придется двигать свою позицию в сторону наших ожиданий. Сейчас же украинский текст меморандума выглядит так, будто это они наступают», — пояснил эксперт.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

После переговоров российские СМИ опубликовали текст представленного Москвой меморандума: он включает в себя два варианта прекращения огня. Один из них подразумевает вывод ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Второй содержит пункты о запрете передислокации украинских войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву и т.д.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что документ направлен на устранение первопричин конфликта на Украине.

Ранее в Совфеде рассказали о возможных вопросах на третьей встрече РФ и Украины.