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Глава Пентагона не примет участие во встрече по поставкам оружия Украине

Генсек НАТО Рютте: Хегсет не примет участие во встрече по поставкам оружия Украине
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Leah Millis/Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие во встрече контактной группы по поставкам оружия Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

Рютте рассказал, что США «будут представлены» на заседании контактной группы» на уровне посла.

Запад должен показать России, что она не может влиять на Североатлантический альянс в целом и отдельных членов НАТО в частности, сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его утверждению, Россия «решила пойти против Европы», в связи с чем у Москвы нет места в принятии решений о будущем Запада. Это необходимо продемонстрировать на предстоящем саммите НАТО, считает украинский лидер.

До этого агентство Ansa писало, что Соединенные Штаты выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО. Почти все союзники выразили Вашингтону недоумение относительно этого решения, добавило издание.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.

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