Соединенные Штаты не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

Ansa: США против приглашения Зеленского на саммит НАТО в июне

Соединенные Штаты выступают против приглашения украинского лидера Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в июне. Об этом пишет агентство Ansa со ссылкой на источники.

«Почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения», — приводит издание слова источника.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.

Сообщалось, что предстоящий саммит НАТО будет сосредоточен на теме роста военных расходов и наращивания производства, а не на вступлении Украины в военный блок.

При этом 14 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп не против предоставить Украине новый пакет военной помощи от Вашингтона.

Как отмечалось в материале Bloomberg, Зеленский добавил, что, по его мнению, президент США также «не против» введения дополнительных экономических ограничений в отношении России.

Ранее Зеленского окрестили «неуравновешенным» после обращения к Путину.