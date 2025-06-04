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Власти Сомали поблагодарили Россию за списание части внешнего долга

Сомали выразила благодарность России за списание весомой части внешнего долга
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AP

Сомали признательна и благодарна России за решение о списании значительной части внешнего долга. Об этом заявил председатель сената Федерального парламента африканской страны Абди Хаши Абдулахи на пленарном заседании Совета Федерации, передает ТАСС.

По его словам, списание долга на сумму $700 млн является историческим актом щедрости.

«Представляет собой не только финансовое облегчение нашего бремени, но и является мощным жестом солидарности и дружбы», — подчеркнул Абди Хаши Абдулахи.

Политик отметил, что решение Москвы «подтверждает ее неизменную приверженность международному сотрудничеству, справедливому развитию и принципам взаимного уважения и партнерства».

25 мая президент РФ Владимир Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки. Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание связей между Россией и странами материка.

В декабре 2024 года Москва списала Сомали $48,1 млн долга по выданным СССР кредитам.

Ранее россияне рассказали об отношении к деньгам в долг.

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