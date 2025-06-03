Россияне рассказали об отношении к деньгам в долг

Треть россиян (33%) без колебаний дают деньги в долг друзьям и родственникам, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что у 23% россиян был неприятный опыт одалживания денег, 25% принимают решение в зависимости от суммы и человека, 17% не дают в долг, а 2% оформляют договоренность под расписку.

По данным опроса, 37% респондентов иногда берут в долг у друзей и родных, 12% пользуются услугами банков, 7% выбирают рассрочки и кредитные карты. Также 26% участников опроса никогда не прибегали к мелким займам, а 18% брали в долг раньше, но больше этого не делают.

Говоря о небольшой сумме денег «до зарплаты», 67% респондентов предпочитают не брать в долг, 14% спрашивают у близких, 13% берут краткосрочные кредиты, 5% — рассрочку, а 1% — микрозаймы.

Также участники опроса рассказали, каких финансовых правил надо придерживаться, если берешь в долг. Для 39% респондентов важны честно и уверенность в возможности вернуть деньги, 26% одалживают ту сумму, с которой готовы расстаться без сожалений, 20% полностью отказываются от долгов, 14% берут в долг у близких в критических ситуациях.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 22 по 29 мая 2025 года. Всего в нем приняли участие 41 831 интернет-пользователь.