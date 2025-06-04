В Британии заявили, что Россия якобы может применить ядерное оружие на Украине

Полковник Кемп утверждает, что РФ может применить тактическое ЯО на Украине

Россия якобы может «применить на боле боя тактическое ядерное оружие» в ответ на террористическую атаку на российские аэродромы. Об этом для газеты Daily Mail пишет британский полковник Ричард Кемп.

«Путин неоднократно предупреждал, что готов применить на поле боя так называемое «тактическое ядерное оружие», зачастую озвучивая эти угрозы через своих приспешников в контролируемых государством российских СМИ. Теперь он вполне может посчитать, что, выпустив такое устройство – с мощностью, меньшей, чем у обычного ядерного оружия – он может продемонстрировать свою непобедимость и заставить Зеленского сдаться», — пишет военный.

Как утверждается в материале газеты, Америка неоднократно предупреждала, что не потерпит использования Россией тактического ядерного оружия. Однако президент США Дональд Трамп «колеблется в отношении приверженности своей страны защите Европы», поэтому Россия «вполне может решить, что это стоит риска».

По оценке полковника, вероятна атака на украинский аэродром, как прямой акт мести за уничтожение десятков российских бомбардировщиков в воскресенье. Вероятно, что это может уничтожить специалистов НАТО, включая британских солдат, которые, «тайно помогают Украине», пишет автор.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет.

При этом газета Le Monde обращала внимание на то, что украинская атака по российским военным аэродромам беспилотниками не могла быть осуществлена без спутниковой связи США.

Ранее Песков ответил на вопрос о реакции Путина на атаки Украины.