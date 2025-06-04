В Пекине завершилась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

В Пекине завершилась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«2,5 часа общались Александр Лукашенко и Си Цзиньпин», — говорится в публикации.

Также «Пул Первого» заявил, что визит белорусского лидера в Китай завершился.

«Борт №1 вылетел в Минск», — уточняется в Telegram-канале.

4 июня в резиденции Чжуннаньхай прошла встреча Лукашенко и Си Цзиньпина.

Президент Белоруссии находился с визитом в Китае с 2 по 4 июня. Как отметил в беседе с журналистами в Пекине первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, это не рабочий визит, а визит для семейного дружеского обеда.

Лукашенко и Си должны были обсудить состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, а также реализацию совместных проектов.

Ранее Лукашенко получил от лидера Вьетнама свой портрет из драгоценных камней.