Лукашенко и Си Цзиньпин проводят встречу

В Пекине проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом сообщило агентство БелТА.

Уточняется, что общение глав государств проходит в резиденции Чжуннаньхай.

«Сначала предусмотрена рабочая встреча в формате чаепития, затем главы государств пообщаются один на один, после состоится дружеский обед», — говорится в публикации.

Лукашенко будет находиться с визитом в Китае с 2 по 4 июня. Как отметил в беседе с журналистами в Пекине первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, это не рабочий визит, а визит для семейного дружеского обеда.

Ожидается, что Лукашенко и Си обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, а также реализацию совместных проектов. В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества. Программой визита белорусского лидера запланирован и ряд других переговоров и встреч.

Ранее Лукашенко получил от лидера Вьетнама свой портрет из драгоценных камней.