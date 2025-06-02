Лукашенко 2-4 июня совершит визит в Китай и проведет переговоры с Си Цзиньпином

Лукашенко вылетел в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

Визит продлится со 2 по 4 июня. Как отметил канал, в Пекине состоится «традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с председателем КНР».

Сначала встреча пройдет в формате «один на один», а затем в неформальной обстановке. Ожидается, что Лукашенко и Си обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, а также реализацию совместных проектов. В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества.

Программой визита белорусского лидера запланирован и ряд других переговоров и встреч.

26 мая Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки, а также международную обстановку.

Ранее Лукашенко получил от лидера Вьетнама свой портрет из драгоценных камней.