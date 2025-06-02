На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Лукашенко 2-4 июня совершит визит в Китай и проведет переговоры с Си Цзиньпином

Лукашенко вылетел в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР
close
BelTA/Pavel Orlovsky/Handout via Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

Визит продлится со 2 по 4 июня. Как отметил канал, в Пекине состоится «традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с председателем КНР».

Сначала встреча пройдет в формате «один на один», а затем в неформальной обстановке. Ожидается, что Лукашенко и Си обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, а также реализацию совместных проектов. В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества.

Программой визита белорусского лидера запланирован и ряд других переговоров и встреч.

26 мая Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки, а также международную обстановку.

Ранее Лукашенко получил от лидера Вьетнама свой портрет из драгоценных камней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами