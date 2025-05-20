В Иране назвали ошибкой требования США об отказе от обогащения урана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал ошибкой требования США к его стране об отказе от обогащения урана. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Вот то, что они говорят, что не позволят Ирану обогащать уран — это большая ошибка. Никто вообще не ждет, что ему позволят то или это», — сказал Хаменеи.

Верховный лидер Ирана отметил, что у исламской республики есть свои политика и процессы.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Новый раунд обсуждений был более детальным: Тегеран и Вашингтон затронули темы, по которым их взгляды не совпадают, и им удалось лучше понять позиции друг друга. По информации МИД Омана, стороны говорили о соглашении, предполагающем полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

19 мая замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что переговоры между Ираном и США «ни к чему не приведут», если Вашингтон будет настаивать на нулевом обогащении урана со стороны Тегерана.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана осталось «мало времени» на сделку.