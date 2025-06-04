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Сенатора США обвинили в попытке сорвать переговоры России и Украины

Журналист Кирк обвинил Грэма в попытках сорвать переговоры России и Украины
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Nathan Howard/Reuters

Один из авторов законопроекта об ужесточении санкций против России, сенатор-республиканец Линдис Грэм, известный своей непримиримой позицией по отношению к Москве, пытается сорвать переговоры РФ и Украины. Об этом в соцсети X заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк.

«У нас серьезные проблемы, Америка. Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

До этого Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, призвали принять законопроект о санкциях против России до саммита «Большой семерки» (G7), который состоится в Канаде 15–17 июня.

При этом сообщалось, что президент США Дональд Трамп допускает возможность ужесточения санкций против РФ.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что совместные санкции ЕС и США могут нанести урон России.

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