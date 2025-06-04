В Польше раскритиковали главу офиса Зеленского за слова об общей борьбе

Политолог Пискорский: у Польши и Украины нет никакой общей борьбы

У Польши и Украины нет никакой общей борьбы, Киев никого не защищает, кроме собственной власти. Об этом написал польский политолог Матеуш Пискорский в социальной сети X.

По его словам, украинские политики пытаются удержаться у власти «ценой жизни сотен тысяч украинцев».

Таким образом Пискорский прокомментировал публикацию главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака об общности судеб Литвы, Польши и Украины в защите Европы и свободы.

До этого избранный президент Польши Кароль Навроцкий в соцсети Х обратился к Зеленскому, выразив надежду на продолжение сотрудничества обеих стран и напомнив о нерешенных проблемах прошлого. Он отметил, что Польша была «самым ярым сторонником Украины в борьбе с российской агрессией».

1 июня во втором туре президентских выборов в Польше победил кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, набрав 50,89% голосов избирателей.

Ранее Зеленскому указали, что ради власти он готов на третью мировую.