Украинский лидер Владимир Зеленский и западные его союзники устраивают провокации против России и хотят сорвать мирное урегулирование на Украине, это напрямую ведет к третьей мировой войне. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Зеленский с помощью воинственных иностранных держав подтверждает, что он упорно отказывается от мира! Он хочет общей эскалации в направлении третьей мировой войны!», — подчеркнул политик.

По словам Филиппо, миру на Украине препятствуют противники президента США Дональда Трампа, ЕС и, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон. Как добавил глава французской партии, Зеленский лично заинтересован в сохранении власти, поэтому фактически выступает против мирного процесса.

До этого премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас заявлял, что Зеленский преувеличивает степень «угрозы» от запланированных совместных российско-белорусских учений.

Ранее сообщалось, что Польша готовит ответ на масштабные военные учения России и Белоруссии.