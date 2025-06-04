Депутат Рады положительно оценил российский меморандум по Украине

Российский меморандум предусматривает изменение политического процесса на Украине, в котором страна остро нуждается. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, предложенный РФ меморандум содержит ожидаемые пункты: отмену военного положения, проведение президентских выборов, запрет националистической идеологии и освобождение политзаключенных.

«Это предложение перезапуска политического процесса, который необходим Украине, как воздух, потому что если мы не «вынесем» Зеленского с его шайкой на выборах, то он нас всех вынесет ногами вперед», — написал он.

Во вторник замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что смысл российского меморандума заключается в скорейшей победе России в специальной военной операции и полном уничтожении «неонацистской» власти.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Подробности о встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, с какой целью Украина пошла на переговоры.