МИД Польши недоволен критикой Навроцкого в публикации The Times of Israel

МИД Польши недоволен критикой избранного президента Кароля Навроцкого в публикации The Times of Israel — издание назвало его «ревизионистом Холокоста». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление польского МИДа.

«Наше посольство направило письмо в редакцию. Мы просим в нем, чтобы подобные определения больше не использовались, мы протестуем против этого и просим опубликовать наше письмо», — заявил пресс-секретарь польского дипведомства Павел Вроньский.

В польском МИД заявили, что подобные термины создают «очень опасные ассоциации».

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что настроен на продуктивную работу с новым президентом Польши Каролем Навроцким.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не приходится ждать прихода к власти в Польше политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволит задуматься о нормализации отношений с соседями, прежде всего с Российской Федерацией.

Ранее в США рассказали о роли Трампа в победе нового президента Польши на выборах.