На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили прошедшие в Польше выборы президента

Песков: не приходится ждать в Польше политика с широким политическим видением
close
Aleksandra Szmigiel/Reuters

России не приходится ждать прихода к власти в Польше политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволит задуматься о нормализации отношений с соседями, прежде всего с Российской Федерацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, комментируя победу Кароля Навроцкого на выборах президента в Польше.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что выборы в Польше — это внутреннее дело поляков, они проголосовали за того, кого хотели.

1 июня 2025 года во втором туре президентских выборов в Польше победу одержал кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов избирателей, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11% голосов. Кто такой Навроцкий и как его избрание может повлиять на отношения Польши с Украиной и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о роли Трампа в победе нового президента Польши на выборах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами