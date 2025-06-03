В Кремле оценили прошедшие в Польше выборы президента

России не приходится ждать прихода к власти в Польше политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволит задуматься о нормализации отношений с соседями, прежде всего с Российской Федерацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, комментируя победу Кароля Навроцкого на выборах президента в Польше.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что выборы в Польше — это внутреннее дело поляков, они проголосовали за того, кого хотели.

1 июня 2025 года во втором туре президентских выборов в Польше победу одержал кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов избирателей, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11% голосов. Кто такой Навроцкий и как его избрание может повлиять на отношения Польши с Украиной и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о роли Трампа в победе нового президента Польши на выборах.