Трамп заявил, что настроен на продуктивную работу с новым президентом Польши

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что настроен на продуктивную работу с новым президентом Польши Каролем Навроцким. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Президент Трамп, разумеется, доволен результатами польских выборов <...> Как вы знаете, у США и Польши всегда были очень глубокие и прочные отношения, дружба. Польша является замечательной союзницей. И я знаю, что президент продолжает с нетерпением ждать работы с ним», — сообщает Ливитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Навроцкий поддерживает «здравый смысл и прочные границы».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не приходится ждать прихода к власти в Польше политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволит задуматься о нормализации отношений с соседями, прежде всего с Российской Федерацией.

Ранее в США рассказали о роли Трампа в победе нового президента Польши на выборах.