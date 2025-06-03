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Трамп выразил поддержку новому президенту Польши

Трамп заявил, что настроен на продуктивную работу с новым президентом Польши
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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что настроен на продуктивную работу с новым президентом Польши Каролем Навроцким. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Президент Трамп, разумеется, доволен результатами польских выборов <...> Как вы знаете, у США и Польши всегда были очень глубокие и прочные отношения, дружба. Польша является замечательной союзницей. И я знаю, что президент продолжает с нетерпением ждать работы с ним», — сообщает Ливитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Навроцкий поддерживает «здравый смысл и прочные границы».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не приходится ждать прихода к власти в Польше политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволит задуматься о нормализации отношений с соседями, прежде всего с Российской Федерацией.

Ранее в США рассказали о роли Трампа в победе нового президента Польши на выборах.

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