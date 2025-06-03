В США рассказали о роли Трампа в победе нового президента Польши на выборах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим одобрением кандидатуры Кароля Навроцкого поспособствовал его победе на президентских выборах в Польше. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal (WSJ).

«Из всего, что вышло из-под пера Вашингтона, фотография с Трампом [в Белом доме] была самой важной для Навроцкого — она должна была придать ему убедительности», — говорится в материале газеты.

В статье также отмечается, что победа Навроцкого говорит о выросшей популярности правого популизма в европейских странах.

1 июня во втором туре президентских выборов в Польше победу одержал кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%. Кто такой Навроцкий и как его избрание может повлиять на отношения Польши с Украиной и Россией — в материале «Газеты.Ru».

После победы Навроцкого депутат Госдумы Михаил Матвеев отметил, что вряд ли Польша при новом президенте будет высказывать симпатии к России, но ее поведение может стать менее агрессивным, так как правые политики больше ориентируются на курс Трампа.

Ранее в Госдуме заявили, что президентом Польши был русофоб и стал русофоб.