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Россия и Украина договорились о следующем раунде переговоров

Фидан: РФ и Украина пришли к согласию по новому раунду переговоров
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Vasily Fedosenko/Reuters

Россия и Украина пришли к согласию по следующему раунду переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

«Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

3 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности, достигнутые на встречах делегаций России и Украины в Стамбуле, очень важны и будут реализованы. Он отметил, что в целом тема урегулирования украинского конфликта чрезвычайно сложна и состоит из множества нюансов.

Ранее в Турции высказались о предательстве Украины после переговоров в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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