В Кремле высказались о прошедших в Стамбуле переговорах России и Украины

Песков: достигнутые в Стамбуле договоренности очень важны и будут реализованы

Договоренности, достигнутые в ходе встреч делегаций России и Украины в Стамбуле, очень важны и будут реализованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи с журналистами.

Он отметил, что в целом тема урегулирования украинского конфликта чрезвычайно сложна и состоит из множества нюансов.

«Вы видели вчера опубликованный текст проекта меморандума, который мы передали украинской стороне, он содержит много положений. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, работа продолжается, достигнутые в Стамбуле договоренности они важны. Москва ожидает реакции на меморандум, который был передан Киеву, добавил Песков.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о возможной встрече Путина, Трампа, Зеленского и Эрдогана.