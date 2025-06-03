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В Турции высказались о предательстве Украины после переговоров в Стамбуле

dikGAZETE: Украина предала усилия Турции по достижению мира между РФ и Украиной
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Украина предала усилия Турции по достижению мира между Киевом и Москвой. Об этом заявило турецкое издание dikGAZETE.

Уточняется, что речь идет об атаке территории Российской Федерации незадолго до переговоров в Стамбуле.

«Атаки, которые совершила Украина, являются предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию турецкой стороны законной обороны», — говорится в публикации.

При этом автор отметил, что Турция продолжает играть важную роль в посредничестве, несмотря на препятствия со стороны Киева.

До этого в администрации президента Турции сообщили, что турецкие власти рассчитывают, что переговоры между представителями России и Украины, прошедшие в Стамбуле, помогут приблизить сроки проведения международного саммита по урегулированию конфликта.

Накануне в Стамбуле во дворце Чираган завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, который длился чуть более часа.

Ранее Мединский рассказал, на каком языке велись переговоры в Стамбуле.

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