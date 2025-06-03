Трампа уже не волнует отсутствие прогресса в решении конфликта на Украине

ABC: Трамп стал более отстраненным в вопросе украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп стал более «отстраненным» касательно урегулирования на Украине, его уже не волнует отсутствие прогресса в переговорах. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал ABC.

Еще до последних переговоров разочарование президента Трампа отсутствием прогресса в достижении мира росло, сообщает ABC.

«Официальные лица, знакомые с его позицией, говорят, что, хотя ранее он обрушивался как на Украину, так и на Россию, в последние дни он становится все более отстраненным», — говорится в сообщении издания.

До этого пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявляла, что Трамп не хочет продолжения боевых действий на территории Украины.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

Ранее Зеленскому указали, что ради власти он готов на третью мировую.