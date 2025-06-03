Зеленский захотел ввести на Украине традицию, связанную с детьми

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел на Украине «традиционную награду» «Будущее Украины» для детей, проявивших себя в сложных обстоятельствах. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

«В этом году начинаем новую традиционную награду «Будущее Украины». Каждый год будем награждать ею наших детей — добрых, достойных, которые проявили себя в сложных жизненных обстоятельствах и во время обстоятельств, вызванных войной», — говорится в сообщении.

Зеленский сообщил, что уже во вторник, 3 июня, вручил награду.

До этого глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Киев делает шоу из темы похищений детей, чтобы произвести впечатление на «сердобольных европейцев».

Ранее сообщалось, что Украина предложила провести новый раунд переговоров с Россией до конца июня.