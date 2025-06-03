Медведев поговорил с братом Фиделя Кастро

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с лидером Кубинской революции, соратником своего брата по революционному делу Фиделя Кастро. Об этом пишет ТАСС.

«[Медведев] поблагодарил Кастро за последовательную поддержку, которую Гавана оказывает Москве в противостоянии с коллективным Западом», — сообщили в секретариате российского политика.

Кроме того, в ходе этого разговора Медведев поздравил Кастро с днем рождения. 3 июня ему исполнилось 94 года. Зампредседателя Совбеза пожелал Кастро крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и неиссякаемой энергии для продолжения деятельности на благо кубинского народа. Также Медведев передал ему привет от президента России Владимира Путина.

Рауль Кастро в 2008-16 годах возглавлял Кубу после того, как его брат Фидель отошел от дел.

До этого Медведев раскрыл смысл российского меморандума. Он заявил, что его главная задача заключается в скорейшей победе России в специальной военной операции (СВО) на Украине и полном уничтожении «неонацистской» власти.

Политик подчеркнул, что переговоры, которые прошли 2 июня в Стамбуле, нужны были не для компромиссного мира «на придуманных кем-то нереальных условиях», а для победы РФ.

Ранее Медведев иронически прокомментировал слова Зеленского об Украине в меню Путина.