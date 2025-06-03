Пять стран избраны в состав Совбеза ООН на следующие два года

Генассамблея ООН избрала Бахрейн, Демократическую Республику Конго, Колумбию, Либерию и Латвию непостоянными членами Совета Безопасности международной организации на следующие два года. Об этом сообщило РИА Новости.

Эти страны займут свои места 1 января 2026 года и будут исполнять обязанности до 31 декабря 2027 года. Для избрания им требовалось набрать две трети голосов от присутствующих в зале Генассамблеи.

Агентство отмечает, что Латвия стала непостоянным членом СБ впервые.

Избранные страны сменят Алжир, Гайану, Республику Корею, Сьерра-Леоне и Словению.

Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов ООН. Каждый член Совета имеет один голос. Члены Организации соглашаются подчиняться решениям Совбеза и выполнять их. Каждый член Совета поочередно председательствует в нем в течение одного месяца.

2 июня бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она была единственным кандидатом на эту должность, ее хотели утвердить в упрощенном порядке, но по запросу России было проведено тайное голосование. В итоге Бербок получила голоса 167 стран.

Ранее офис генсека ООН прокомментировал переговоры России и Украины.