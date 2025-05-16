Офис генсека ООН прокомментировал переговоры России и Украины

Офис генсека ООН поприветствовал усилия по достижению мира на Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) позитивно оценивает любые инициативы, направленные на установление мира между Москвой и Киевом. Об этом заявил РИА Новости заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя прошедшие российско-украинские переговоры.

«Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», – отметил Фархан Хак.

В Стамбуле 16 мая состоялись первые прямые переговоры между представителями Москвы и Киева с 2022 года. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил, что российская сторона осталась «удовлетворена» результатами встречи.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Ранее на Украине заявили, что скоро сообщат о теме нового раунда переговоров с Россией.