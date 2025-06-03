Структуры Евросоюза продолжают попытки вмешательства во внутренние дела России. Об этом написал председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, в Европарламенте анонсированы дискуссии с участием эмигрантов по вопросу «поддержки демократических сил в РФ». Пискарев отметил, что такие мероприятия проводятся регулярно с 2024 года наряду с антироссийскими конференциями в странах ЕС.

Депутат утверждает, что Запад финансирует лиц, поддерживающих действия ВСУ и санкции против России.

«В РФ у такой оппозиции нет сторонников», — подчеркнул он.

3 июня официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что согласованное применение санкций Евросоюза и возможных новых американских санкций, могло бы иметь наиболее существенные последствия для экономики России. Так она прокомментировала встречу в Берлине главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который готовит новые санкции против РФ в Сенате США.

Ранее Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против РФ.