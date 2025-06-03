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В Госдуме обвинили западные спецслужбы в причастности к атаке ВСУ на аэродромы РФ

Депутат Журавлев: в атаке Украины на аэродромы России виден почерк Ми-6
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Евгений Одиноков/РИА Новости

К атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы причастны западные спецслужбы. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Нет сомнений, что не обошлось без западных спецслужб. Виден почерк Ми-6 с их обычным массированным медийным сопровождением, но ведь они с ЦРУ часто ходят парой, а американские разведчики занимают целый этаж в здании СБУ на улице Владимирской в Киеве», — сказал депутат.

Журавлев добавил, что правительство Украины могло самостоятельно спланировать операцию. Однако, по словам первого зампреда думского комитета, западные партнеры Киева были уведомлены о планируемых мерах.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.

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