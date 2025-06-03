Новый глава Секции интересов РФ прибыл в Грузию

Новый глава Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Олисов прибыл в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

По информации агентства, Олисов приехал в Грузии вечером 2 июня.

2 июня газета «Взгляд» со ссылкой на грузинскую правозащитницу Нану Какабадзе писала, что Запад провалил свою политику по требованию к Грузии прекратить диалог с Россией по вопросам, связанным с Южной Осетией и Абхазией. Она заявила, что попытка Запада стать посредником «потерпела крах», но он все равно требует от Грузии не разговаривать напрямую с РФ, потому что Тбилиси нужен западным политикам как «раздражитель» Москвы.

29 мая председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что российско-грузинские отношения имеют тенденцию к активизации.

По его словам, Москва была бы рада восстановить дипломатические отношения. Однако на данный момент в силу исторических причин дипломатическую работу выполняет отделение посольства Швейцарии в Тбилиси, которое состоит из дипломатов РФ.

Ранее в Совфеде допустили активизацию авиасообщения между РФ и Грузией.