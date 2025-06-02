«Взгляд»: политика отказа от диалога между Грузией и Россией провалилась

Запад провалил свою политику по требованию к Грузии прекратить диалог с Россией по вопросам, связанным с Южной Осетией и Абхазией. Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на грузинскую правозащитницу Нану Какабадзе.

«После потери нами территорий, у нас также отняли право напрямую вести диалог с Россией по этому вопросу. Запад уверял, что поможет нам в международных форматах. В итоге мы имеем нулевой результат», — сказала Какабадзе.

Она заявила, что попытка Запада стать посредником «потерпела крах», но он все равно требует от Грузии не разговаривать напрямую с РФ, потому что Тбилиси нужен западным политикам как «раздражитель» Москвы.

29 мая председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что российско-грузинские отношения имеют тенденцию к активизации.

По его словам, Москва была бы рада восстановить дипломатические отношения. Однако на данный момент в силу исторических причин дипломатическую работу выполняет отделение посольства Швейцарии в Тбилиси, которое состоит из дипломатов РФ.

Ранее премьер Грузии осудил осквернение флага России на концерте в Тбилиси.