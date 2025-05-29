На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Совфеде допустили активизацию авиасообщения между РФ и Грузией

Карасин: Россия и Грузия могут активизировать прямое авиасообщение
close
Depositphotos

Россия и Грузия могут активизировать в дальнейшем прямое авиасообщение. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Стоит вопрос о том, чтобы активизировать в дальнейшем авиасообщение, в том числе прямое. Одним словом, этот процесс идет, но не надо его торопить», — сказал он.

По словам Карасина, Москва и Тбилиси хорошо понимают друг друга.

В мае 2023 года в аэропорту Тбилиси приземлился самолет российской авиакомпании «Азимут», который совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы. Однако сторонники грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время») хотели прорвать полицейский кордон в аэропорту после приземления первого лайнера.

Впоследствии сотрудники грузинского МВД задержали шесть человек за потасовку с представителями правоохранительных органов возле Тбилисского международного аэропорта.

Ранее в Абхазии рассказали, может ли Грузия сорвать авиасообщение с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами