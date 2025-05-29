В Совфеде допустили активизацию авиасообщения между РФ и Грузией

Россия и Грузия могут активизировать в дальнейшем прямое авиасообщение. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Стоит вопрос о том, чтобы активизировать в дальнейшем авиасообщение, в том числе прямое. Одним словом, этот процесс идет, но не надо его торопить», — сказал он.

По словам Карасина, Москва и Тбилиси хорошо понимают друг друга.

В мае 2023 года в аэропорту Тбилиси приземлился самолет российской авиакомпании «Азимут», который совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы. Однако сторонники грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время») хотели прорвать полицейский кордон в аэропорту после приземления первого лайнера.

Впоследствии сотрудники грузинского МВД задержали шесть человек за потасовку с представителями правоохранительных органов возле Тбилисского международного аэропорта.

Ранее в Абхазии рассказали, может ли Грузия сорвать авиасообщение с РФ.