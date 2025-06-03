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В США раскрыли, почему Трамп хочет оставить Украину

Axios: Трампу не терпится переключить внимание США с Украины на Китай
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Ken Cedeno/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа с нетерпением ждет, когда у нее появится возможность переключить внимание с конфликта на Украине на конкуренцию с Китаем. Об этом пишет портал Axios.

В материале отмечается, что Украина на данный момент находится в сложной ситуации из-за нехватки систем противовоздушной обороны.

3 июня телеканал американский ABC сообщал, что Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

По данным собеседников телеканала, отношение Трампа к процессу урегулирования конфликта начало меняться до второго раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, глава Белого дома все больше отстраняется от мирного процесса.

Также портал Axios со ссылкой на источники писал, что Дональд Трамп не высказывается по поводу последних атак ВСУ по территории России, поскольку вместе с ближайшим окружением считает операцию Киева результатом происков врагов «из глубинного государства» и предыдущей администрации Джо Байдена.

Ранее в Европе раскритиковали меморандум России по конфликту на Украине.

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