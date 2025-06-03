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Эксперт объяснил удары Киева по энергосистеме Запорожской и Херсонской областей

Военэксперт Шлепченко: Киев решил нанести упреждающий удар по энергетике РФ
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Depositphotos

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал украинские атаки на энергосистему Запорожской и Херсонской областей. Он предположил, что Киев после ударов по российским авиабазам ожидал масштабный ответ Москвы, направленный на отключение энергетики на Украине.

«А дальше получилось так, как в футболе: не забиваешь ты — забивают тебе. То есть, мы не обесточиваем противника. Он выбирает удобный, выгодный для него момент — в данном случае, когда уже терять нечего, стесняться тоже нечего, и наносит удар там, где может, и добивается тех целей, которые ему по зубам», — пояснил эксперт.

Он допустил, что Киев руководствовался сообщениями западных СМИ, которые предрекли масштабный удар Вооруженных сил России по Украине, а также снятие с паузы атак на энергетику противника.

3 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более 220 тысяч жителей региона остались без электроснабжения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В тот же день свыше 600 тыс. абонентов в 457 поселениях Запорожской области остались без электроэнергии в результате аварийного отключения из-за налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Возникшие в результате атак возгорания уже ликвидировали, на месте в данный момент работают энергетики.

Ранее Хинштейн рассказал о новых ударах ВСУ в Курской области.

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