Хинштейн рассказал о новых ударах ВСУ в Курской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по объектам в Большесолдатском районе Курской области. Пострадавших, по предварительным данным, нет, повреждены здания, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«‎Вчера вечером в Большесолдатском районе вражеские БПЛА атаковали здание администрации муниципалитета. Целенаправленные удары пришлись также на школу и ДК в селе Скородном. Все здания повреждены», — сказано в сообщении.

Глава региона обратился к жителям Курской области и попросил их быть внимательнее и соблюдать меры безопасности.

В ночь на 3 июня в Рыльске Курской области был зафиксирован удар беспилотника по частному сектору, в результате начался пожар. Целью атаки стал частный жилой дом, в котором в результате обстрела началось возгорание. Службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению возгорания. Обошлось без пострадавших.

Накануне сообщалось, что три объекта культурного наследия получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по центру Курска 30 мая.

Ранее Херсонская область частично осталась без электричества из-за атак ВСУ.