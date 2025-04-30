Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) принес на трибуну Рады ноутбук и показал один из роликов с силовой мобилизацией. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Зеленский заявил, что не видит такого явления, как «бусификация». Поэтому я решил сегодня прямо с трибуны Рады показать Зеленскому очередное видео «бусификации» с ТЦК в главной роли», — подчеркнул он.

Гончаренко добавил, что ТЦК – это военные, которые «сами по себе ничего не делают», выполняя приказ украинского президента Владимира Зеленского.

До этого стало известно, что на Украине хотят разрешить службу в рядах ВСУ по контракту для лиц старше 60 лет. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. По его словам, инициатива является ответом на общественный запрос.

Ранее депутат Верховной рады Украины предрек мобилизацию граждан всех возрастов.